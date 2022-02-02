Стали известны 4 участника конкурса данков на Матче звёзд НБА

Определились четыре участника конкурса данков, который состоится в рамках Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Своё мастерство продемонстрируют Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), Коул Энтони («Орландо Мэджик»), Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт Уорриорз») и Оби Топпин («Нью-Йорк Сити»).
Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.
Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
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