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Яннис Адетокунбо превзошёл достижение Майкла Джордана

Яннис Адетокунбо превзошёл достижение Майкла Джордана
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо превзошёл легендарного Майкла Джордана по количеству трипл-даблов. Это стало возможным после матча регулярного чемпионата НБА, где «Милуоки» принимал «Вашингтон Уизардс» – 112:98. На счету Янниса в этой встрече трипл-дабл из 33 очков, 15 подборов и 10 передач.

Фото можно посмотреть на странице «Милуоки Бакс» в «Твиттере».

Теперь в активе Адетокунбо 29 трипл-даблов, у Джордана их 28. По этому показателю Яннис занимает 18-е место. Лидером является разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук — 193.

Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.

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