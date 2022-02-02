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Мэр Нью-Йорка огласил позицию по Кайри Ирвингу

Мэр Нью-Йорка огласил позицию по Кайри Ирвингу
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не намерен менять предписания относительно обязательной вакцинации от коронавируса, вследствие чего разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг всё так же не сможет принимать участие в домашних матчах своей команды. Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс в своём «твиттере».

Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

Следующий матч регулярного чемпионата НБА «Нетс» проведут на выезде с «Сакраменто Кингз». Встреча запланирована на 3 февраля. Начало — в 06:00 мск.

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