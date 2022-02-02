«Бруклин» хочет совершить громкое подписание на рынке выкупа
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«Бруклин Нетс» с высокой долей вероятности может подписать тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Сержа Ибаку, если он станет свободным агентом через рынок выкупа. Об этом сообщает CBS Sports.
«Если этот сценарий произойдёт и ему удастся получить выкуп, «Нетс» будут фаворитами среди клубов, которые захотят получить его. Ведь «Бруклин» уже желал подписать контракт с ним в 2020 году», — говорится в сообщении источника.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» готов выслушать предложения от других команд по Эрику Бледсо, Ибаке и Маркусу Моррису.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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