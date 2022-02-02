Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» хочет совершить громкое подписание на рынке выкупа

«Бруклин» хочет совершить громкое подписание на рынке выкупа
Комментарии

«Бруклин Нетс» с высокой долей вероятности может подписать тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Сержа Ибаку, если он станет свободным агентом через рынок выкупа. Об этом сообщает CBS Sports.

«Если этот сценарий произойдёт и ему удастся получить выкуп, «Нетс» будут фаворитами среди клубов, которые захотят получить его. Ведь «Бруклин» уже желал подписать контракт с ним в 2020 году», — говорится в сообщении источника.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» готов выслушать предложения от других команд по Эрику Бледсо, Ибаке и Маркусу Моррису.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Мэр Нью-Йорка огласил позицию по Кайри Ирвингу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022