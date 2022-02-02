Деннис Родман: я принял худшее решение, которое может выбрать мужчина

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о поступке, о котором жалеет до сих пор. По словам Родмана, ему не следовало делать резкое высказывание в адрес легенды «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда во время серии плей-офф 1987 года.



«В шестой игре серии в Бостоне я принял худшее решение, которое только может выбрать мужчина. Тогда я был молод и глуп, поэтому после игры сказал, что если бы Ларри Бёрд был чёрным, то был бы просто средним баскетболистом. Было здорово, что Айзея Томас заступился за меня. Он решил взять всё это на себя. Я совершил ошибку, хотя тогда было совсем другое время. Однако с того момента моя карьера пошла под откос», — сказал Родман на канале LifeSpeaks Media Group в YouTube.

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