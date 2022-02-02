Легенда НБА: Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»

Бывший баскетболист Чарльз Оукли считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уйдёт из команды, если почувствует, что «озёрники» больше не претендуют на чемпионство.

«Конечно же, Леброн хочет выиграть ещё один титул до того, как завершит карьеру. Возможно, ему придётся покинуть «Лейкерс», чтобы завоевать его.



Я не знаю, будет ли это «Кливленд» или какая-то другая команда, но Леброн уже уходил дважды — и уйдёт снова», — сказал Оукли в эфире SiriusXM NBA Radio.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» проведёт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча запланирована на 3 февраля и начнётся в 06:30 мск.

Ранее Джеймс отреагировал на завершение карьеры Тома Брэди.