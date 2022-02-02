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Потерявший $ 19 млн Бен Симмонс определил виноватых в своём нежелании играть за «Сиксерс»

Потерявший $ 19 млн Бен Симмонс определил виноватых в своём нежелании играть за «Сиксерс»
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Инсайдер ESPN.com Рамона Шелберн выяснила причины нежелания разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса выступать за команду.

Каждая пропущенная игра обходится Симмонсу в $ 360 000. Он не получал зарплату с тех пор, как 1 октября ему выплатили $ 8,25 млн (25 процентов от его зарплаты в $ 33 миллиона).

По словам инсайдера, Симмонс был сильно расстроен из-за того, что другой лидер команды, Джоэл Эмбиид, обвинил его в поражении в плей-офф в прошлом сезоне, при том что сам Симмонс ни разу не высказывался о плохой игре Эмбиида в серии плей-офф с «Торонто» в 2019 году. Также главный тренер Док Риверс не встретился с ним, когда он прошлым летом тренировался в Лос-Анджелесе. При этом игрок не отрицает, что не отвечал тренеру, когда тот несколько раз за лето писал ему сообщения и просил о встрече.

Кроме того, Симмонс был обижен тем, что «Сиксерс» оштрафовали его за неучастие в последней предсезонной игре, несмотря на то, что он поспешил прибыть на арену до начала матча. Какую бы добрую волю он ни проявлял, её не оценили.

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