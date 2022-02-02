«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен для освобождения места в заявке

Bleacher Report сообщает о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует обменять атакующего защитника Кента Бэйзмора до дедлайна.

Согласно источнику, «озёрники» хотят заключить контракт с игроком «Бруклин Нетс» Полом Миллсэпом и могут приобрести опытного форварда, если им удастся освободить место в составе, обменяв Бэйзмора.

32-летний Бэйзмор в этом сезоне принял участие в 29 играх Национальной баскетбольной лиги, в которых в среднем за игру набирал 3,9 очка, 1,8 подбора и 0,9 передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» проведёт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча запланирована на 3 февраля и начнётся в 06:30 мск.

Ранее бывший баскетболист Чарльз Оукли высказал мнение, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс уйдёт из команды.