«Долговечность имеет свою цену». Выяснилось, сколько Леброн и Пол тратят на уход за телом

Журналист Крис Хэйнс рассказал, сколько денег тратят звёзды НБА Крис Пол и Леброн Джеймс на уход за своим телом.
«За долголетие на высоком уровне приходится платить. Крису Полу в мае исполнится 37 лет, а его результативность не падает. Сегодня утром он поделился со мной, что тратит около $ 1 млн на поддержание тела — тренеров, диетологов, личных поваров, массажистов. Его хороший друг Леброн Джеймс, по сообщениям, тратит на своё тело около $ 1,5 млн», — приводит слова Хэйнса Fadeaway World.
Напомним, Крис Пол и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими по итогам 15-й игровой недели регулярного чемпионата НБА.
Ранее бывший баскетболист Чарльз Оукли выразил мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уйдёт из команды, если почувствует, что «озёрники» больше не претендуют на чемпионство.
- 3 февраля 2022
-
15:42
-
14:58
-
13:47
-
13:06
-
12:24
-
11:23
-
10:25
-
09:15
-
09:02
-
08:32
-
06:14
-
01:06
-
00:57
-
00:50
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:07
-
22:12
-
20:47
-
19:15
-
18:22
-
17:21
-
16:33
-
15:10
-
14:32
-
14:11
-
13:11
-
12:07
-
11:00
-
10:23
-
09:34
-
09:00
-
08:40
-
07:12