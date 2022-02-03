«Долговечность имеет свою цену». Выяснилось, сколько Леброн и Пол тратят на уход за телом

Журналист Крис Хэйнс рассказал, сколько денег тратят звёзды НБА Крис Пол и Леброн Джеймс на уход за своим телом.



«За долголетие на высоком уровне приходится платить. Крису Полу в мае исполнится 37 лет, а его результативность не падает. Сегодня утром он поделился со мной, что тратит около $ 1 млн на поддержание тела — тренеров, диетологов, личных поваров, массажистов. Его хороший друг Леброн Джеймс, по сообщениям, тратит на своё тело около $ 1,5 млн», — приводит слова Хэйнса Fadeaway World.

Напомним, Крис Пол и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими по итогам 15-й игровой недели регулярного чемпионата НБА.

Ранее бывший баскетболист Чарльз Оукли выразил мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уйдёт из команды, если почувствует, что «озёрники» больше не претендуют на чемпионство.