«Лейкерс» потеряли Кармело Энтони из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони получил травму подколенного сухожилия правой ноги и досрочно покинул площадку во время выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает Bleacher Report.



В пятницу Энтони предстоит пройти медобследование, по результатам которого станет ясна степень серьёзности его повреждения.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Клипперс» со счётом 110:111. Решающий бросок за 4 секунды до сирены забил Реджи Джексон. Значительный вклад в успех хозяев внёс Маркус Моррис – 29 очков. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис, на его счету 30 очков и 17 подборов. Энтони, успевший отыграть 11 минут, набрав 7 очков, и совершить 2 подбора.



В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Нью-Йорк Никс». Противостояние пройдёт 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.

Новость по теме «Лейкерс» проиграли «Клипперс», пропустив решающий бросок за 4 секунды до сирены