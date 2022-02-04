Названы главные тренеры команд на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Главными тренерами команд на предстоящем Матче всех Звёзд станут Велимир Перасович и Зоран Лукич. Главный тренер УНИКСа возглавит команду «Звёзды Мира», а главный тренер «Нижнего Новгорода» — команду «Звёзды России». Об этом сообщается на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

14 февраля Велимир Перасович и Зоран Лукич назовут стартовые пятёрки своих команд.



Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин так прокомментировала выбор тренеров:

«При выборе главных тренеров на «Матч всех Звёзд» Лига руководствуется прежде всего спортивными результатами команд. УНИКС идёт на первом месте и показывает стабильную игру. Раньше казанцам всегда чего-то не хватало для того, чтобы стать командой-победителем, а Велемир Перасович в кратчайшие сроки смог добавить недостающий ингредиент и вывести команду на более высокий уровень. Теперь у хорватского специалиста будет новый опыт – он станет тренером «Звёзд Мира».



Если говорить о «Звёздах России», то мы всегда старались привлекать российских специалистов. На данный момент в Лиге ВТБ нет российских главных тренеров, но есть Зоран Лукич. Он уже больше 15 лет работает в нашей стране, знаком со всеми российскими игроками и знает, как раскрыть их потенциал. На Матче Звёзд вы, по сути, увидите национальную сборную России, усиленную Алексеем Шведом и Никитой Курбановым, которые приняли решение завершить карьеру в сборной».



«Я думаю, что быть тренером такой сборной — это большая честь и привилегия для любого тренера. Для меня и моих игроков это настоящая награда – представлять казанский УНИКС на Матче всех Звёзд!» — сказал Перасович.



«Для меня и моего клуба большая честь получить приглашение на Матч всех Звёзд Единой Лиги ВТБ, особенно в качестве тренера сборной «Звёзд России». До нынешнего года наставниками команды становились российские специалисты, однако, могу сказать, что в этой стране и в российском баскетболе в частности я уже давно не чувствую себя иностранцем.

Пожалуй, главная задача на этот матч — получить удовольствие от нашей любимой игры, от общения, от совместного времяпрепровождения на паркете. На один вечер в одном коллективе соберутся лучшие игроки одной из сильнейших лиг Европы. Все они прекрасно знакомы друг с другом и наверняка с большой радостью попробуют себя в качестве партнеров по команде. Главное при этом обойтись без травм, ведь у некоторых впереди игры за сборную и важнейшие матчи сезона. Поэтому постараемся получить максимальное удовольствие сами и доставить его нашим болельщикам», — выступил с комментарием Лукич.