Дэмьен Лиллард выбрал желаемые места продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард предпочёл бы оказаться в какой-либо команде Западной конференции, в случае если б «Портленд» решил обменять его. Об этом, как сообщается на странице NBA Retweet в «Твиттере», рассказал известный инсайдер НБА Чед Форд. Более того, игрок хотел бы, что команда находилась на западном побережье США.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. «Портленд» в турнирной таблице регулярного чемпионата после 52 матчей занимает 10-е место, имея в активе 21 победу, а также 31 поражение.