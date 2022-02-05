Леброн Джеймс готов покинуть «Лейкерс», чтобы играть в одной команде с Бронни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может покинуть калифорнийский клуб ради того, чтобы сыграть в одной команде со своим сыном Бронни. Об этом рассказал инсайдер Брайан Уиндхорст, слова которого приводит журналист MaximBet Крис Шеридан .



«Леброну нравится Лос-Анджелес, ему нравится растить свою семью в этом городе, и его бизнес после карьеры будет также находиться в Лос-Анджелесе. Он очень ясно дал понять, что хочет поиграть со своим сыном. И если такой вариант будет, то он его использует», — сказал Уиндхорст.

17-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.