Шакил О'Нил пренебрежительно высказался о лидирующем в НБА «Финиксе»

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил выразил мнение, что едва ли «Финикс Санз» может рассчитывать на многое, так как в команде не хватает настоящих лидеров.



«У них нет никого, кто мог бы напугать соперника. Послушайте, «Финикс» для меня как «Юта». У них много хороших игроков, но некоторых из этих парней можно легко оставить не у дел», — сказал О'Нил в The Big Podcast with Shaq.



«Если «Санс» обыграют «Голден Стэйт», я пройду два квартала с надписью «Санз» на заднице, а потом размещу это в прямом эфире «Инстаграма», — приводит слова Шакила Sportskeeda, ссылаясь на тот же подкаст.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Санз» на выезде встречались с «Вашингтон Уизардс» и одержали победу в этом матче со счётом 95:80.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал Деандре Эйтон, набравший 20 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Вашингтона» выступил Аарон Холидей, у него 11 очков. В турнирной таблице НБА Западной конференции «Финикс» занимает первое место. «Уорриорз» идут вторыми.