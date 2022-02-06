Энес Кантер отреагировал на начало Олимпиады в Пекине, которую он призывал бойкотировать

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер, известный своей непримиримой позицией по отношению к правительству Китая, выразил сожаление, что администрация президента США Джо Байдена не призвала американских спортсменов бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
«Международный олимпийский комитет спит в одной постели с Китаем. Я видел, как администрация Джо Байдена опубликовала заявление следующего содержания: «Вы же знаете, все спортсмены так усердно тренируются, чтобы прийти к этому моменту, поэтому мы не будем просить их отказываться от Игр». Но все золотые медали, которые только можно выиграть, не важнее морали, ценностей и принципов», — приводит слова Кантера Daily Mail со ссылкой на его выступление в One Decision Podcast.
4 февраля в Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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