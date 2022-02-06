Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: Расселл Уэстбрук ужасен

Эксперт: Расселл Уэстбрук ужасен
Комментарии

Эксперт НБА Шеннон Шарп раскритиковал разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука после матча калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА с клубом «Нью-Йорк Никс» (122:115).

«Расселл ужасен. Любой, кто думает, что его команда сможет выиграть титул с Уэстбруком, а он при этом будет играть заметную роль, просто не разбирается в баскетболе. «Лейкерс» действуют в обороне ужасно», — написал Шарп на своей официальной странице в «Твиттере».

В матче с «Никс» Уэстбрук набрал 6 очков, совершил 4 подбора и выполнил 6 перехватов. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс, в активе которого 29 очков. В составе «Нью-Йорка» больше всего на счету форварда Ар Джей Барретта — 36 очков.

Новость по теме
Леброн оформил больше трипл-даблов в 19-м сезоне, чем все игроки в истории вместе взятые
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022