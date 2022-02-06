Энес Кантер: Джо Байден боится встретиться со мной

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, почему президент США Джо Байден избегает встречи с ним.

«Я обедал в Сенате с одним из очень, очень крупных сенаторов, он тоже был демократом, и я спросил его: «Слушай, как ты думаешь, президент Байден знает мою историю?» И сенатор ответил: «Конечно».



Тогда я сказал: «Я пытался поговорить с ним с того дня, как он вступил в должность. Почему он не принимает моё приглашение?» А он такой: «Послушай, я понимаю, что он знает обо всех нарушениях прав человека и политических заключённых в Турции, но Турция всё ещё союзник НАТО. И очевидно, что Америка не хочет вступать в войну с Турцией. И он, президент, встречаясь с вами, практически посылает президента Эрдогана. Вот почему он очень боится вести с вами разговор». Я был потрясён. Значит, самый влиятельный человек в мире и самый могущественный кабинет в мире боятся встречи с 29-летним игроком НБА? И мне сказали: «К сожалению», — приводит слова Кантера New York Post.