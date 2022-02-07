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Леброн Джеймс: кто нужен «Лейкерс» перед дедлайном? Стефен Карри

Леброн Джеймс: кто нужен «Лейкерс» перед дедлайном? Стефен Карри
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс шутливо ответил на вопрос о том, какой баскетболист должен усилить команду перед дедлайном обменов.

«Кто нам нужен? Стефен Карри. Если честно, я не знаю, это на совести руководства. Моё дело играть», — приводит слова Леброна Essentially Sports.

После 54 игр регулярного чемпионата «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной Конференции, имя в своём активе 26 побед и 28 поражений.

Ранее сообщалось о том, что Леброн Джеймс готов будет покинуть свою команду, чтобы играть в одном клубе со своим сыном Бронни, который может выйти на драфт НБА уже в 2023 году. По поводу этой информации забавно высказался игрок «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма.

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