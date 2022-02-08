«Бруклин» чётко дал понять «Филадельфии» свои планы в отношении Джеймса Хардена
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Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрилом Мори и генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс ещё в январе обсудили потенциальный обмен звёздного защитника Джеймса Хардена. Как сообщает ESPN, в «Бруклине» были категорически против этого перехода до дедлайна обменов.
Сообщается, что за несколько дней до дедлайна позиция бруклинской команды не изменилась.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
Ранее игрок «Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу слухов о возможном обмене Джеймса Хардена.
Новость по темеКайри Ирвинг отреагировал на слухи об обмене Джеймса Хардена
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