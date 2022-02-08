«Бруклин» чётко дал понять «Филадельфии» свои планы в отношении Джеймса Хардена

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрилом Мори и генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс ещё в январе обсудили потенциальный обмен звёздного защитника Джеймса Хардена. Как сообщает ESPN, в «Бруклине» были категорически против этого перехода до дедлайна обменов.

Сообщается, что за несколько дней до дедлайна позиция бруклинской команды не изменилась.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Ранее игрок «Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу слухов о возможном обмене Джеймса Хардена.