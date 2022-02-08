Джоэл Эмбиид прокомментировал возможность объединения с Джеймсом Харденом

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мыслями о возможном объединении со звёздным защитником «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом.



«Он играет за «Бруклин Нетс», и я ничего не могу с этим поделать. Это так же, как если спросить: тебе бы понравилось играть со Стефеном Карри? Очевидно, что все лучшие игроки делают друг друга лучше, и он относится к той категории. Он добрался до финала конференции, был близок к выходу в финал, но это то, что я действительно не могу комментировать, потому что он играет за другую команду. В общем, это нереально.



Мы все регулярно видим одно и то же в интернете, и я уже не знаю, что правда, а что нет. Но я действительно верю, что с моими товарищами по команде у нас есть шанс. Нам потребуется играть на самом высоком уровне, чтобы вести борьбу», — приводит слова Эмбиида Philly Voice.

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