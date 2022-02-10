«Лейкерс» нашли возможный вариант сброса одного из худших контрактов

Стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» предложили «Вашингтон Уизардс» обменять Тэйлена Хортон-Такера и драфт-пик на Спенсера Динвидди.

Контракт Хортон-Такера рассчитан до 2024 года с зарплатой $ 10,3 млн за сезон-2022/23 и $ 11 млн – за сезон-2023/24 (опция игрока).

Ранее в The Los Angeles Times, что интерес к Хортон-Такеру очень низок, а один опытный источник в лиге даже назвал его игроком с «плохим контрактом».

Что касается Динвидди, то в нынешнем сезоне в 44 матчах за «Вашингтон» он набирает в среднем 12,6 очка, 4,7 подбора и 5,8 передачи.

Не так давно сообщалось, что «Лейкерс» перед дедлайном могут обменять центрового Дуайта Ховарда, а также сбросить контракты центрового Деандре Джордана и защитника Кента Бэйзмора ради попытки заполучить звёздного игрока.