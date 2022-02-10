«Портленд» прервал серию из 6 поражений в матче с «Лейкерс», «Уорриорз» уступили «Юте»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Портленд» со счётом 107:105.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Юсуф Нуркич – 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков.



В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 111:85.



Самым результативным игроком у «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 14 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 18 очков.



Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 132:119. Дабл-даблами отметились Д'Анджело Расселл (29 очков и 10 передач) и Домантас Сабонис (22 очка и и 14 подборов).