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«Портленд» прервал серию из 6 поражений в матче с «Лейкерс», «Уорриорз» уступили «Юте»

«Портленд» прервал серию из 6 поражений в матче с «Лейкерс», «Уорриорз» уступили «Юте»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Портленд» со счётом 107:105.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Юсуф Нуркич – 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков.

В параллельном матче в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» провела игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 111:85.

Самым результативным игроком у «Юты» стал Донован Митчелл, набравший 14 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 18 очков.

Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 132:119. Дабл-даблами отметились Д'Анджело Расселл (29 очков и 10 передач) и Домантас Сабонис (22 очка и и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Барнс - 30, Фокс - 27, Сабонис - 22, Митчелл - 18, Лэмб - 14, Мету - 13, Холидэй - 6, Холмс - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Харклесс
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 29, Эдвардс - 26, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Вандербилт - 8, Рид - 7, Бисли - 6, Маклафлин - 4, Ноуэлл - 3, Принс - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 29, Нуркич - 19, Браун - 11, Уинслоу - 11, Блевинс - 8, Маклемор - 8, Эллеби - 8, Смит - 7, Уотфорд - 6, Бледсо, Джонсон, Лиллард, Литтл, Лозада, Харт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 17, Хортон-Такер - 14, Джонсон - 11, Эллингтон - 9, Монк - 7, Ариза - 6, Брэдли - 6, Ривз - 5, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Уэстбрук, Ховард, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 85
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Богданович - 23, Митчелл - 14, Кларксон - 13, Конли - 13, Азубуике - 11, Форрест - 11, Уайтсайд - 9, Пэскелл - 7, О'Нил - 6, Батлер - 4, Александер-Уолкер, Гобер, Гэй, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 18, Карри - 16, Уиггинс - 13, Куминга - 12, Тоскано-Андерсон - 11, Портер - 8, Муди - 5, Луни - 2, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун
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