Расселл Уэстбрук выбыл из-за травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не смог принять участие в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (105:107) из-за проблем со спиной.
Это первый матч в сезоне-2021/22, который пропускает игрок. В 55 матчах сезона Уэстбрук набирает 18,3 очка, 7,8 подбора и 7,6 передачи в среднем за игру.
Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из 6 поражений. Значительный вклад в успех хозяев внёс Юсуф Нуркич – 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» предложили «Вашингтон Уизардс» обменять Тэйлена Хортон-Такера и драфт-пик на Спенсера Динвидди. Также «Лейкерс» могут обменять центрового Дуайта Ховарда, а также сбросить контракты центрового Деандре Джордана и защитника Кента Бэйзмора ради попытки заполучить звёздного игрока.
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