Джеймс Харден ожидает обмен в «Филадельфию» до дедлайна. Названы детали сделки

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден хочет, чтобы его обменяли в «Филадельфию Сиксерс», но он не стал подавать официальную просьбу об обмене, поскольку опасается негативной реакции общественности, сообщает ESPN.

Харден надеется, что «Филадельфии» удастся договориться об обмене до дедлайна, который наступает 10 февраля в 23:00 мск. Ожидается, что переговоры между президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дерилом Мори и генеральным менеджером «Бруклина» Шоном Марксом пройдут сегодня, 10 февраля.

«Филадельфия» в возможной сделке с «Бруклином» надеется заполучить Хардена, Патрика Миллза и Брюса Брауна. «Нетс» в ответ требуют защитников Бена Симмонса, Сета Карри и Матисса Тибулла, а также центрового Андре Драммонда.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».