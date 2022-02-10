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«Бруклин» обменял Джеймса Хардена в «Филадельфию»

«Бруклин» обменял Джеймса Хардена в «Филадельфию»
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Команда НБА «Бруклин Нетс» обменяет защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на защитников Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Кроме того, «Бруклин» получит два выбора в первом раунде драфта. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Джеймс Харден в нынешнем сезоне принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

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