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Переходы НБА-2022: дедлайн обменов, онлайн-трансляция

Дедлайн НБА. «Лейкерс» обменяют почти всю команду, а «Бруклин» избавится от Хардена? LIVE
Алексей Фалько
Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук
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Трансферов очень много. Все подробности — на «Чемпионате».

10 февраля в 23:00 мск — время дедлайна НБА. В течение следующих 30 часов должно состояться множество обменных сделок. Самый пик приходится на последние часы дедлайна, но и сегодня ожидаются громкие ходы на рынке.

«Индиана Пэйсерз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — команды, которые разогрели интерес любителей баскетбола за несколько дней до завершения трансферной кампании. «Пэйсерз» и «Трэйл Блэйзерс» устроили распродажу ведущих игроков, уйдя в перестройку. Индианаполис покинули Домантас Сабонис и Карис ЛеВерт, из Орегона уехали Си Джей Макколлум, Норман Пауэлл и Роберт Ковингтон. Это лишь начало перестановок для «Индианы», «Портленда» и всех остальных клубов лиги. «Чемпионат» расскажет все главные подробности трансферного дедлайна в НБА.

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Обменяют ли Джеймса Хардена и что будет с Расселлом Уэстбруком?
Live Алексей Фалько

Инсайдер Джордан Шульц сообщает, что «Нетс» присматриваются к Матиссу Тайбуллу, Тайризу Макси и Сету Карри в случае заключения сделки по Джеймсу Хардену с «Филадельфией».

19:58 Алексей Фалько

Дэрил Мори приступил к работе. «Филадельфия Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер» обсуждают обмен Тобиаса Харриса. Выдача Харрису 5-летнего контракта на $ 180 млн в 2019 году была ошибкой, которую совершили в эпоху Бретта Брауна до прихода Мори.

«Оклахома-Сити» — лотерейная команда, оказывающая помощь контендерам по сбросу плохих соглашений. Год назад «Тандер» подсобили «Сиксерс», приняв раздутую зарплату Эла Хорфорда. А затем выручили «Бостон Селтикс», которым нужно было срочно избавиться от Кембы Уокера. Генеральный менеджер «Оклахома-Сити» Сэм Прести зациклен на драфт-пиках, Мори есть что ему предложить в качестве «подсластителя» сделки по Харрису.

19:52 Алексей Фалько

Пошли новости по игрокам, которых недавно обменяли. «Портленд» собирается отчислить Эрика Бледсо, полученного из «Клипперс». «Индиана» не будет задействовать центрового Тристана Томпсона, который стал частью сделки с «Сакраменто» по Домантасу Сабонису.

19:48 Алексей Фалько

Как ожидается, «Лейкерс» станут одним из самых активных игроков перед дедлайном. «Лос-Анджелес» не против заполучить многих именитых игроков НБА. Проблема в том, что другие клубы не считают активы «озёрных» привлекательными.

Контракт 21-летнего защитника Тэйлена Хортон-Такера рассчитан до 2024 года с зарплатой 10,3 млн долларов за сезон-2022/23 и 11 млн – за сезон-2023/24 (опция игрока). Его готов принять только «Вашингтон», который до конца сезона потерял Брэдли Била и готов избавляться от опытных игроков, готовясь к «сливу». Уэстбрук имеет отрицательную рыночную ценность. У остальных, за исключением Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, она в лучшем случае нулевая. Генеральному менеджеру «Лейкерс» Робу Пелинке предстоит проявить чудеса на переговорах, чтобы реально усилить команду, которая вместо статуса претендента на титул скатилась в зону плей-ин.

Именитые игроки, которых «Лейкерс» намерены заполучить перед дедлайном НБА Именитые игроки, которых «Лейкерс» намерены заполучить перед дедлайном НБА
19:42 Алексей Фалько

Ещё один интересный момент — судьба Дэмьена Лилларда. «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменяли Си Джей Макколлума, Нормана Пауэлла, Роберта Ковингтона и Ларри Нэнса-младшего. Клуб ушёл в перестройку. Лилларду там делать нечего. Обмен разыгрывающего очень вероятен. «Лейкерс» наверняка попытаются предложить «Портленду» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда в далёком 2027 году. Активы «Лос-Анджелеса» менее привлекательны, чем у той же «Филадельфии». Генеральный менеджер «Сиксерс» Дэрил Мори в случае проблем в переговорах по Хардену точно обратится к варианту с Лиллардом и попытается «сплавить» Бена Симмонса в Орегон.

Дэмьен Лиллард

Дэмьен Лиллард

Фото: instagram.com/trailblazers

19:35 Алексей Фалько

Обменяют ли Джеймса Хардена и что будет с Расселлом Уэстбруком?

Главные интриги дедлайна: что будет с Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком? «Бруклин Нетс» не горит желанием обменивать Хардена в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса, но летом клуб может потерять игрока бесплатно. У генерального менеджера «Нетс» Шона Маркса будет тяжёлый день для раздумий.

«Лейкерс» с удовольствием сбросили бы контракт Уэстбрука на $ 91 млн, но кто его примет? Пока готовность выражал только «Хьюстон Рокетс», готовый отдать «Лос-Анджелесу» Джона Уолла с аналогичной зарплатой. Этот вариант «Лейкерс» точно не заинтересовал. В НБА всегда есть место сенсации, так что уход Уэстбрука в другую команду вполне можно допустить.

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