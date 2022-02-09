Дедлайн НБА. «Лейкерс» обменяют почти всю команду, а «Бруклин» избавится от Хардена? LIVE

10 февраля в 23:00 мск — время дедлайна НБА. В течение следующих 30 часов должно состояться множество обменных сделок. Самый пик приходится на последние часы дедлайна, но и сегодня ожидаются громкие ходы на рынке.
«Индиана Пэйсерз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — команды, которые разогрели интерес любителей баскетбола за несколько дней до завершения трансферной кампании. «Пэйсерз» и «Трэйл Блэйзерс» устроили распродажу ведущих игроков, уйдя в перестройку. Индианаполис покинули Домантас Сабонис и Карис ЛеВерт, из Орегона уехали Си Джей Макколлум, Норман Пауэлл и Роберт Ковингтон. Это лишь начало перестановок для «Индианы», «Портленда» и всех остальных клубов лиги. «Чемпионат» расскажет все главные подробности трансферного дедлайна в НБА.
Инсайдер Джордан Шульц сообщает, что «Нетс» присматриваются к Матиссу Тайбуллу, Тайризу Макси и Сету Карри в случае заключения сделки по Джеймсу Хардену с «Филадельфией».
Дэрил Мори приступил к работе. «Филадельфия Сиксерс» и «Оклахома-Сити Тандер» обсуждают обмен Тобиаса Харриса. Выдача Харрису 5-летнего контракта на $ 180 млн в 2019 году была ошибкой, которую совершили в эпоху Бретта Брауна до прихода Мори.
«Оклахома-Сити» — лотерейная команда, оказывающая помощь контендерам по сбросу плохих соглашений. Год назад «Тандер» подсобили «Сиксерс», приняв раздутую зарплату Эла Хорфорда. А затем выручили «Бостон Селтикс», которым нужно было срочно избавиться от Кембы Уокера. Генеральный менеджер «Оклахома-Сити» Сэм Прести зациклен на драфт-пиках, Мори есть что ему предложить в качестве «подсластителя» сделки по Харрису.
Пошли новости по игрокам, которых недавно обменяли. «Портленд» собирается отчислить Эрика Бледсо, полученного из «Клипперс». «Индиана» не будет задействовать центрового Тристана Томпсона, который стал частью сделки с «Сакраменто» по Домантасу Сабонису.
Как ожидается, «Лейкерс» станут одним из самых активных игроков перед дедлайном. «Лос-Анджелес» не против заполучить многих именитых игроков НБА. Проблема в том, что другие клубы не считают активы «озёрных» привлекательными.
Контракт 21-летнего защитника Тэйлена Хортон-Такера рассчитан до 2024 года с зарплатой 10,3 млн долларов за сезон-2022/23 и 11 млн – за сезон-2023/24 (опция игрока). Его готов принять только «Вашингтон», который до конца сезона потерял Брэдли Била и готов избавляться от опытных игроков, готовясь к «сливу». Уэстбрук имеет отрицательную рыночную ценность. У остальных, за исключением Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, она в лучшем случае нулевая. Генеральному менеджеру «Лейкерс» Робу Пелинке предстоит проявить чудеса на переговорах, чтобы реально усилить команду, которая вместо статуса претендента на титул скатилась в зону плей-ин.
Ещё один интересный момент — судьба Дэмьена Лилларда. «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменяли Си Джей Макколлума, Нормана Пауэлла, Роберта Ковингтона и Ларри Нэнса-младшего. Клуб ушёл в перестройку. Лилларду там делать нечего. Обмен разыгрывающего очень вероятен. «Лейкерс» наверняка попытаются предложить «Портленду» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда в далёком 2027 году. Активы «Лос-Анджелеса» менее привлекательны, чем у той же «Филадельфии». Генеральный менеджер «Сиксерс» Дэрил Мори в случае проблем в переговорах по Хардену точно обратится к варианту с Лиллардом и попытается «сплавить» Бена Симмонса в Орегон.
Дэмьен Лиллард
Фото: instagram.com/trailblazers
Обменяют ли Джеймса Хардена и что будет с Расселлом Уэстбруком?
Главные интриги дедлайна: что будет с Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком? «Бруклин Нетс» не горит желанием обменивать Хардена в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса, но летом клуб может потерять игрока бесплатно. У генерального менеджера «Нетс» Шона Маркса будет тяжёлый день для раздумий.
«Лейкерс» с удовольствием сбросили бы контракт Уэстбрука на $ 91 млн, но кто его примет? Пока готовность выражал только «Хьюстон Рокетс», готовый отдать «Лос-Анджелесу» Джона Уолла с аналогичной зарплатой. Этот вариант «Лейкерс» точно не заинтересовал. В НБА всегда есть место сенсации, так что уход Уэстбрука в другую команду вполне можно допустить.
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