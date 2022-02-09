Трансферов очень много. Все подробности — на «Чемпионате».

Дедлайн НБА. «Лейкерс» обменяют почти всю команду, а «Бруклин» избавится от Хардена? LIVE

10 февраля в 23:00 мск — время дедлайна НБА. В течение следующих 30 часов должно состояться множество обменных сделок. Самый пик приходится на последние часы дедлайна, но и сегодня ожидаются громкие ходы на рынке.

«Индиана Пэйсерз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — команды, которые разогрели интерес любителей баскетбола за несколько дней до завершения трансферной кампании. «Пэйсерз» и «Трэйл Блэйзерс» устроили распродажу ведущих игроков, уйдя в перестройку. Индианаполис покинули Домантас Сабонис и Карис ЛеВерт, из Орегона уехали Си Джей Макколлум, Норман Пауэлл и Роберт Ковингтон. Это лишь начало перестановок для «Индианы», «Портленда» и всех остальных клубов лиги. «Чемпионат» расскажет все главные подробности трансферного дедлайна в НБА.