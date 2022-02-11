Кевин Дюрант отреагировал на уход Джеймса Хардена из «Бруклина»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал краткий комментарий относительно обмена, который осуществили «Нетс» с клубом «Филадельфия Сиксерс»: в «Филадельфию отправились защитник Джеймс Харден и тяжёлый форвард Пол Миллсэп, а в «Бруклин» перешёл Бен Симмонс и ряд других игроков.
«Я очень рад. Плей-офф не за горами, так что нам нужно ускорить процесс, чтобы привыкнуть друг к другу. Но я счастлив, что мы получили игроков, которые хотят быть частью команды», – приводит слова Дюранта ESPN US.
Стоит отметить, что Дюрант не взял в свою команду Хардена, который был обменян из «Нетс» в «Сиксерс» перед дедлайном. Кевину в качестве последнего выбора были доступны Гобер и Харден. Дюрант сделал выбор в пользу Гобера, объяснив, что ему нужны габариты центрового для противодействия Леброну Джеймсу и Яннису Адетокунбо. Сам Дюрант не примет участия в Матче звёзд из-за травмы.
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