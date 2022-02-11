Ирвинг отреагировал на слухи о конфликте с Харденом и прокомментировал его уход из «Нетс»

Игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг дал комментарий относительно того, что он якобы желал ухода звёздного защитника Джеймса Хардена из «Бруклина», так как конфликтовал с ним.



Об этом ранее сообщал инсайдер The Athletic Джо Вардон. По его сведениям, Ирвинг хотел, чтобы «Нетс» расстались с Харденом, так как оба не ладили друг с другом. Одной из причин недопонимания между игроками могло стать нежелание Ирвинга делать прививку от коронавируса. В одном из интервью Харден сказал: «Я дам ему шанс», что звучало как «я сделаю ему укол».



«Лол, такие вот у нас «срочные новости». Не упоминайте мою фамилию в ваших дурацких статьях. Марионетки снова взбесились», — написал Ирвинг на своей странице в «Твиттере».

«Я мог почувствовать, что время Хардена в «Бруклине» подходит к концу. Когда происходит множество событий, это изматывает ментально, физически и эмоционально. Я просто хочу, чтобы Джеймс сейчас был удовлетворён и в согласии с собой, хочу, чтобы Бен Симмонс был удовлетворён и в согласии с собой.



Давайте рассматривать нас как баскетболистов, давайте посмотрим, где мы будем в конце сезона», – заявил Ирвинг.

Пост можно посмотреть на странице Кайри Ирвинга в «Твиттере».