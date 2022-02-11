«Даллас» увеличил зарплату ведущему игроку более чем в три раза

Форвард Дориан Финни-Смит в скором времени может продлить соглашение с «Даллас Маверикс». Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники. По сведениям источника, новый контракт будет рассчитан на 4 года. За это время игрок получит $ 52 млн. В этом сезоне Финни-Смит получает $ 4 млн.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Финни-Смит принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,9 передачи.



«Даллас Маверикс» занимает пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 33 победы и 23 поражения в 56 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. В следующем матче «Маверикс» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоится 13 февраля. Начало — в 04:30 мск.

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