Опубликовано фото Кристапса Порзингиса, когда он узнал об обмене из «Далласа»

Появилось фото, демонстрирующее реакцию тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса на обмен из клуба «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс». Соответствующий снимок был размещён на странице СlutchPoints в «Твиттере» (изначально на странице jacobaderich).



«Мавс», по-видимому, обменяли Кристапса Порзингиса в «Уизардс», когда он заказывал сэндвич перед сегодняшним матчем с «Клипперс», — говорится в описании к фото.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице СlutchPoints в «Твиттере».

«С первого же дня болельщики «Далласа» приняли меня с распростёртыми объятиями, и я всегда буду благодарен им за это. Моим одноклубникам, тренерам, организации и всему городу спасибо! Желаю дальнейших успехов», — позже в своём «твиттере» написал Порзингис.