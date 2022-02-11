Опубликовано фото Кристапса Порзингиса, когда он узнал об обмене из «Далласа»
Поделиться
Появилось фото, демонстрирующее реакцию тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса на обмен из клуба «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс». Соответствующий снимок был размещён на странице СlutchPoints в «Твиттере» (изначально на странице jacobaderich).
«Мавс», по-видимому, обменяли Кристапса Порзингиса в «Уизардс», когда он заказывал сэндвич перед сегодняшним матчем с «Клипперс», — говорится в описании к фото.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице СlutchPoints в «Твиттере».
«С первого же дня болельщики «Далласа» приняли меня с распростёртыми объятиями, и я всегда буду благодарен им за это. Моим одноклубникам, тренерам, организации и всему городу спасибо! Желаю дальнейших успехов», — позже в своём «твиттере» написал Порзингис.
Новость по теме«Даллас» обменял Кристапса Порзингиса
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
14:32
-
14:06
-
13:13
-
12:29
-
11:59
-
11:40
-
11:12
-
10:20
-
09:14
-
08:55
-
07:25
-
06:55
-
03:33
-
01:39
-
01:34
-
01:23
-
01:17
-
00:09
- 10 февраля 2022
-
23:51
-
23:12
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
21:56
-
21:27
-
20:47
-
20:22
-
19:59
-
19:00
-
17:41
-
16:10
-
15:19
-
14:24
-
13:21
-
12:13
Партнерский контент