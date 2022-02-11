Женская сборная России определилась с заявкой на отбор ЧМ. Два лидера не сыграют

Тренерский штаб женской сборной России определился с заявкой на квалификацию чемпионата мира 2022 года. В матчах с национальными командами Бельгии и Пуэрто-Рико в распоряжении главного тренера Александра Ковалёва будут 12 баскетболисток.

Состав сборной России

Защитники:

Марина Голдырева («Ника», Сыктывкар, 28 лет, рост 169 см), Юлия Козик («Динамо», Курск, 24 года, 177 см), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург, 27 лет, 174 см), Ксения Левченко («Динамо» К, 25 лет, 169 см), Камилла Огун («Намюр», Бельгия, 22 года, 183 см).

Форварды:

Нина Глонти (МБА, Москва, 25 лет, 188 см), Жосселина Майга (МБА, 25 лет, 193 см), Раиса Мусина («Ника», 23 года, 192 см), Дарья Репникова («Спарта энд К», Видное, 21 год, 180 см), Ольга Фролкина («Динамо» К, 24 года, 183 см), Александра Штанько (МБА, 30 лет, 192 см).

Центровая:

Елизавета Шабанова («Динамо» К, 24 года, 197 см).



Работавшие с командой в Санто-Доминго Дарья Игнатова, Дарья Курильчук и Альбина Ражева возвращаются в расположение клубов.

Помочь сборной по состоянию здоровья не смогут Мария Вадеева и Анастасия Шилова. Обязанности капитана национальной команды во встречах с Бельгией и Пуэрто-Рико исполнит Раиса Мусина, вице-капитаном будет Марина Голдырева.

Сегодня, 11 февраля, сборная России приступает к тренировкам в Palacio de los Deportes Santo Domingo, где и пройдут матчи. 13 февраля россиянки встретятся с Бельгией, 14-го — с Пуэрто-Рико.