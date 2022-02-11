Стало известно, почему «Лейкерс» отказались от единственного варианта обмена Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс» отказался от единственного варианта обмена Уэстбрука перед дедлайном. Как сообщает Yahoo Sports, «озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Расселлом Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.

По сведениям источника, теперь «Лос-Анджелес» предпримет попытку усилить состав за счёт игроков на рынке выкупа.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 18,3 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 7,6 передачи.

Ранее генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, почему команда не осуществила никаких обменов перед дедлайном.