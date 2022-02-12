Активистка: у Леброна Джеймса низкий IQ. Необразованным лучше молчать

Американская консервативная политическая активистка Кэндис Оуэнс выразила мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс недостаточно компетентен в некоторых вопросах, чтобы высказывать по ним своё мнение.



«Леброн — человек с благими намерениями. Мне не кажется, что он сознательно вытворяет что-то плохое. Я просто не думаю, что он достаточно умён для этого. Это моё мнений. Полагаю, у Леброна Джеймса низкий IQ.



Я слышала, как он говорил о различных проблемах, но он просто неправ. Однако я не вижу в нём какого-то высокомерия, которое могло бы быть у любого, кого называют королём. Он действительно невероятно талантлив. В этом нет никаких сомнений. Но если кто-то не образован, то ему лучше молчать. Сама я если чего-то не знаю, просто стараюсь слушать», — приводит слова Оуэнс The Sports Rush со ссылкой на её выступления для FULL SEND PODCAST.

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