Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Маккаби».
«Ну разве могла жена Алексея Шведа высказать другое мнение? Конечно же, нет. И мне кажется, что для настоящего профессионала такие «болезни», как «лентяйство и раздолбайство», не заразны», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, Анастасия Зиадитдинова написала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» после поражения армейцев от тель-авивского «Маккаби» (75:84) в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги: «Без Шведа у тебя нет шансов. Удачи».
Швед в том матче провёл на площадке 11 минут, записав себе в актив 4 очка (0 из 5 с игры, 4 из 4 с линии штрафных). У Алексея «-26» по показателю плюс-минус.
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:41
-
17:22
-
17:01
-
16:18
-
15:38
-
14:38
-
13:56
-
13:51
-
12:48
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
09:16
-
07:27
-
06:03
-
00:43
- 11 февраля 2022
-
23:52
-
23:37
-
23:00
-
22:19
-
21:42
-
20:50
-
19:49
-
18:59
-
17:24
-
16:59
-
16:24
-
15:20
-
14:32
-
14:06
-
13:13
-
12:29
-
11:59
-
11:40