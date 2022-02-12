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Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА

Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Маккаби».

«Ну разве могла жена Алексея Шведа высказать другое мнение? Конечно же, нет. И мне кажется, что для настоящего профессионала такие «болезни», как «лентяйство и раздолбайство», не заразны», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, Анастасия Зиадитдинова написала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» после поражения армейцев от тель-авивского «Маккаби» (75:84) в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги: «Без Шведа у тебя нет шансов. Удачи».

Швед в том матче провёл на площадке 11 минут, записав себе в актив 4 очка (0 из 5 с игры, 4 из 4 с линии штрафных). У Алексея «-26» по показателю плюс-минус.

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