Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на резонансный пост жены Алексея Шведа после поражения ЦСКА в матче Евролиги с «Маккаби».



«Ну разве могла жена Алексея Шведа высказать другое мнение? Конечно же, нет. И мне кажется, что для настоящего профессионала такие «болезни», как «лентяйство и раздолбайство», не заразны», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, Анастасия Зиадитдинова написала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» после поражения армейцев от тель-авивского «Маккаби» (75:84) в гостевом матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги: «Без Шведа у тебя нет шансов. Удачи».



Швед в том матче провёл на площадке 11 минут, записав себе в актив 4 очка (0 из 5 с игры, 4 из 4 с линии штрафных). У Алексея «-26» по показателю плюс-минус.