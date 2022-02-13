Леброн Джеймс установил рекорд по набранным очкам в НБА, превзойдя Карима Абдул-Джаббара

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.



В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» (115:117) Джеймс довёл количество набранных очков до отметки в 44 152. На счету члена Зала славы Абдул-Джаббара их 44 149. Джеймс, Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун — единственные игроки в истории лиги, набравшие более 40 000 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. 37-летний Леброн является лидером по результативности в играх плей-офф (7 631 очко в 266 матчах), но остается третьим в списке по набранным очкам в регулярных чемпионатах.

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