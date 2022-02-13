Леброн отреагировал на то, что опередил Абдул-Джаббара по набранным очкам в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что ему удалось стать рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.



«Каждый раз на протяжении всей моей карьеры, когда я оказываюсь как-то связан с величайшими игроками, я испытываю что-то невероятное», — приводит слова Леброна ESPN US.



Леброн обошёл Абдул-Джаббара после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» (115:117). В этой встрече Джеймс довёл количество очков до отметки в 44 152. На счету члена Зала славы Абдул-Джаббара их 44 149.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

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