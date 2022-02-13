Леброн Джеймс набрал больше очков в плей-офф, чем 7 франшиз НБА вместе взятых
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В настоящее время лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал в плей-офф НБА больше очков, чем целых 7 франшиз. В их число входят: «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс».
Джеймс в плей-офф набрал 7631 очко, Майкл Джордан находится на втором месте — 5987. Единственный действующий игрок, входящий в топ-10, — это Кевин Дюрант. Он отстаёт от Леброна более чем на 3000 очков.
Ранее Джеймс высказался о том, что ему удалось стать рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков, набранных в рамках регулярного чемпионата и плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара.
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