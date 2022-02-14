Кевин Дюрант и Джеймс Харден почти не общались в «Бруклине»

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал, что Джеймс Харден практически не общался с Кевином Дюрантом во время игры за «Бруклин Нетс».

«Источники лиги утверждают, что до травмы Дюранта были моменты, когда две звезды по непонятным причинам практически не общались. Затем последовал хаос последних нескольких недель без Дюрэнта, когда Харден перестал общаться со всеми, чтобы пассивно-агрессивно показать, что он больше не хочет находиться в команде», — сказал Стейн.

Напомним, Харден перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.