Шакил О'Нил назвал MVP и чемпиона НБА в этом сезоне
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил считает, что в нынешнем сезоне победу одержит «Голден Стэйт Уорриорз», а награду MVP получит центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
«Если бы сезон закончился сейчас, то я выбрал бы Джоэла Эмбиида. Кто станет чемпионом? Мне кажется, это «Голден Стэйт», — сказал О'Нил.
После 57 игр регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 42 победы и 15 поражений.
В 44 матчах нынешнего сезона Эмбиид в среднем за игру набирает 29.5 очка, 11,1 подбора и 4,5 передачи.
Ранее О'Нил рассказал, что он завидует баскетболисту Майклу Джордану и игроку в американский футболу Тому Брэди.
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