Шакил О'Нил назвал своего любимого бойца ММА

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил рассказал, что его любимым бойцом смешанных единоборств является американец Нейт Диаз.

«Я люблю Нейта… потому что мне нравится его стиль боя. Он похож на мой, если вы понимаете, о чём я. Он просто настоящий. Мне нравятся настоящие люди, понимаете… и таких людей надо уважать», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Диаз рассказал, что его потенциальный бой с Дастином Порье может стать последним в карьере.