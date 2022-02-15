ЦСКА не определился с будущим Итудиса и не обсуждает контракты ни с кем из игроков
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Стало известно, что в ЦСКА не обсуждают вопрос подписания новых соглашений ни с одним баскетболистом команды. В первую очередь это связано с тем, что столичный коллектив до сих пор не определился по поводу будущего главного тренера Димитриса Итудиса. Об этом сообщает Metaratings.
Сейчас ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 10 побед и 4 поражения. В Евролиге подопечные Димитриса Итудиса после 24 матчей идут на шестом месте (14 побед, 10 поражений).
Напомним, сегодня портал Basket News рассказал о том, что у московского клуба самая большая зарплатная ведомость среди команд Евролиги (€ 22,1 млн без налогов).
Ранее Итудис прокомментировал победу в матче с «Астаной» (84:65) в Единой лиге ВТБ.
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