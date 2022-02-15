«Сан-Антонио» отчислил Горана Драгича

«Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с разыгрывающим Гораном Драгичем о выкупе контракта, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания.



Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду.



Ранее сообщалось, что внимание на Драгича обратили по меньшей мере шесть команд: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Милуоки Бакс».



Напомним, Горан провёл лишь пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. За это время он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.