«Маккаби» уволил тренера, несмотря на уверенную победу над ЦСКА в прошлом матче Евролиги

«Маккаби» принял решение расстаться с главным тренером команды Яннисом Сферопулосом. Об этом сообщает Eurohoops, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что решение уволить специалиста было принято после поражения, которое команда потерпела в Кубке Израиля. «Маккаби» уступил в дерби Тель-Авива клубу «Хапоэль» (80:90) и завершил выступление на турнире. После финального свистка некоторые болельщики «Маккаби» даже пытались ворваться в раздевалку. Игроки покидали арену не через главный выход, как обычно.
В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» на домашней арене обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 84:75. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией», матч состоится 24 февраля. «Маккаби» в тот же день на выезде сыграет с турецким «Анадолу Эфес».
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