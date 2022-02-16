Джеймс Харден прокомментировал информацию о конфликте с Кайри Ирвингом
Поделиться
Новобранец «Филадельфии Сиксерс», звёздный защитник Джеймс Харден отреагировал на информацию о том, что у него случился конфликт с Кайри Ирвингом во время своего пребывания в «Бруклин Нетс».
«Честно говоря, мы с Кайри очень хорошие друзья. Что бы он ни переживал и продолжает переживать, это его личные предпочтения. Но он повлиял на команду, потому что мы с ним и Кевином Дюрантом провели слишком мало игр вместе. Было жаль, что мы сыграли 16 игр, но что есть, то есть. Здесь, в Филадельфии, у меня есть возможность, которой я с нетерпением жду», — передаёт слова Хардена Fadeaway World.
Ранее пресс-служба «Филадельфии» в своём «твиттере» представила совместную фотографию Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
18:04
-
17:13
-
16:57
-
15:17
-
14:55
-
13:49
-
12:47
-
11:51
-
10:35
-
09:35
-
08:22
-
06:15
-
00:53
- 15 февраля 2022
-
23:58
-
23:09
-
22:31
-
21:18
-
20:10
-
19:53
-
19:44
-
19:13
-
17:48
-
17:29
-
16:28
-
15:21
-
14:39
-
13:29
-
12:25
-
11:10
-
10:19
-
09:16
-
08:58
-
06:33
-
06:19
-
03:45
Партнерский контент