Джеймс Харден прокомментировал информацию о конфликте с Кайри Ирвингом

Новобранец «Филадельфии Сиксерс», звёздный защитник Джеймс Харден отреагировал на информацию о том, что у него случился конфликт с Кайри Ирвингом во время своего пребывания в «Бруклин Нетс».

«Честно говоря, мы с Кайри очень хорошие друзья. Что бы он ни переживал и продолжает переживать, это его личные предпочтения. Но он повлиял на команду, потому что мы с ним и Кевином Дюрантом провели слишком мало игр вместе. Было жаль, что мы сыграли 16 игр, но что есть, то есть. Здесь, в Филадельфии, у меня есть возможность, которой я с нетерпением жду», — передаёт слова Хардена Fadeaway World.

Ранее пресс-служба «Филадельфии» в своём «твиттере» представила совместную фотографию Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида.