Леброн Джеймс: у меня нет такой роскоши, как отдых

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей травме, похожей на растяжение связок голеностопа, которое было у него в прошлом году.

По словам баскетболиста, только отдых может улучшить ситуацию. Но учитывая то, как сейчас играют «озёрники», Джеймс не чувствует, что у него есть возможность отдохнуть.

«Эта ситуация напоминает мне моё растяжение голеностопа в прошлом году. Единственный способ вернуть ему полную силу — это отдых, а у меня нет такой роскоши», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

После 57 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 31 поражением.

Ранее Джеймс высказался о бездействии калифорнийского клуба перед дедлайном.