Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: у меня нет такой роскоши, как отдых

Леброн Джеймс: у меня нет такой роскоши, как отдых
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей травме, похожей на растяжение связок голеностопа, которое было у него в прошлом году.

По словам баскетболиста, только отдых может улучшить ситуацию. Но учитывая то, как сейчас играют «озёрники», Джеймс не чувствует, что у него есть возможность отдохнуть.

«Эта ситуация напоминает мне моё растяжение голеностопа в прошлом году. Единственный способ вернуть ему полную силу — это отдых, а у меня нет такой роскоши», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

После 57 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 31 поражением.

Ранее Джеймс высказался о бездействии калифорнийского клуба перед дедлайном.

Новость по теме
Леброн Джеймс прокомментировал бездействие «Лейкерс» перед дедлайном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022