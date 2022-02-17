Грег Попович вышел на второе место в истории НБА по количеству побед
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Для наставника «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича игра с «Оклахомой-Сити Тандер» стала 1333-й в карьере. Таким образом, он обошёл Ленни Уилкенса (1332) и стал вторым главным тренером в истории НБА по количеству проведённых матчей.
Примечательно, что уже через три игры Попович сможет опередить Дона Нельсона (1335) и выйти на первое место.
Попович начал работу в качестве главного тренера «Сан-Антонио» в 1996 году. За свою карьеру американский специалист 5 раз становился победителем НБА с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.
Недавно Попович стал первым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
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