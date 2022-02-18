Димитрис Итудис: у ЦСКА много проблем из-за травм

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань».
«У нас много проблем из-за травм, но мы готовимся хорошо и серьёзно. Перед нами серьёзный соперник, у них пополнение, они переманили из «Астаны» Барфорда, лучшего бомбардира лиги. У них также есть Макколлум, Мотли, Уильямс, Томпсон и другие молодые ребята, сочетание опыта и молодости, хорошая «химия».
«Локо» любит убегать, когда получает пространство, действует жестко, у них есть игроки, способные вести игру в высоком темпе, одно из их сильных качеств — это «лёгкие» мячи в быстрых отрывах, это нужно учитывать. С новым тренером они используют другие комбинации составов, в матчах Еврокубка показывали и зонный прессинг, и другие виды зонной защиты. В целом, они привносят много энергии и стратегии на площадку», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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