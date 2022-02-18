Тайрон Лю раскритиковал сторонников Майкла Джордана за высмеивание Леброна Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю не согласился с мнением некоторых фанатов легендарного Майкла Джорадана, которые считают, будто у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» нет «инстинкты убийцы», который помогал бы ему добиваться результата в важным матчах сезона.
«Всякий раз, когда Леброн оказывается спиной к стене, он всегда производит впечатление. И чтобы быть в состоянии делать это, необходимо иметь инстинкт убийцы. Не понимаю, почему кто-то говорит, что у него его нет», — приводит слова Лю издание The Athletic.
Напомним, ранее приводилась информация о самых продаваемые майках Национальной баскетбольной ассоциации в штатах США. Как оказалось, по этому показателю Джеймс с отрывом опережает Джордана.
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