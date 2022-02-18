Сенатор Тед Круз прокомментировал встречу с Кантером, номинированным на Нобелевскую премию

Сенатор-республиканец Тед Круз рассказал о встрече с центровым Энесом Кантером Фридомом.



«Было приятно познакомиться с Энесом! Он проявил огромное мужество и заплатил немалую цену за то, что осудил зверства и геноцид со стороны Коммунистической партии Китая. НБА ценит прибыль больше, чем справедливость или права людей. Вот почему в 29 лет этого парня не хочет брать ни одна команда», — написал Круз в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть на официальной странице Теда Круза в «Твиттере».

10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас игрок является свободным агентом. Ранее сообщалось, что баскетболист номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.