Сенатор Тед Круз прокомментировал встречу с Кантером, номинированным на Нобелевскую премию
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Сенатор-республиканец Тед Круз рассказал о встрече с центровым Энесом Кантером Фридомом.
«Было приятно познакомиться с Энесом! Он проявил огромное мужество и заплатил немалую цену за то, что осудил зверства и геноцид со стороны Коммунистической партии Китая. НБА ценит прибыль больше, чем справедливость или права людей. Вот почему в 29 лет этого парня не хочет брать ни одна команда», — написал Круз в своём «твиттере».
Фото можно посмотреть на официальной странице Теда Круза в «Твиттере».
10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас игрок является свободным агентом. Ранее сообщалось, что баскетболист номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.
Новость по темеЭнес Кантер номинирован на Нобелевскую премию мира
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