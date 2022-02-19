Назван фаворит на подписание Горана Драгича

«Милуоки Бакс» является главным претендентом на подписание разыгрывающего Горана Драгича на рынке выкупа. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски на канале ESPN в YouTube. В общей сложности на игрока претендуют сразу пять команд НБА: помимо «Бакс», это «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».
Напомним, Горан провёл лишь пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. За это время он в среднем набирал 8,0 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 1,8 передачи.
Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» достиг договорённости с Драгичем о выкупе контракта, которого ранее выменял перед дедлайном у «Торонто Рэпторс». Игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду.
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